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Во Франции будут штрафовать пациентов за пропуск приема к врачу

07:36, 9 апреля 2024
С них хотят взимать по 5 евро.
Во Франции будут штрафовать пациентов за пропуск приема к врачу
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Во Франции собираются штрафовать на €5 тех, кто записывается на прием к врачу, а затем пропускает его. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, передает издание Le Monde.

Отмечается, что штрафы — одна из нескольких мер по повышению уровня здравоохранения в стране.

Как стало известно, во Франции пациенты ежегодно пропускают 27 миллионов приемов.

"Мы не можем этого допускать", - сказал Атталь.

Также он добавил, что такой подход может уволить от 15 до 20 миллионов записей в год для других людей.

По его словам, соответствующий законопроект в ближайшее время представят парламенту, и правительство хочет, чтобы штрафовать за пропущенные приемы могли уже с 1 января следующего года.

По этому законопроекту штраф будет выплатить любой человек, который не явится на запись к врачу или отменит прием менее чем за сутки. Врачи смогут лишить пациента штрафа, если решат, что причина неявки была достаточно значимой.

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