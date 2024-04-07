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У Мінсополітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні

18:15, 7 квітня 2024
Низка звернень щодо продовження виплат від ВПО ще знаходиться в опрацюванні в управліннях соцзахисту.
У Мінсополітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні
Джерело фото: Уніан
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З 1 березня держава ще на 6 місяців подовжила допомогу для внутрішньо переміщених осіб, які належать до найбільш вразливих категорій.

Як зазначають у Мінсоцполітики, за результатами березня 535 тисяч українців – передусім особи з інвалідністю 1 і 2 групи, а також пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 4 прожиткових мінімумів (9 444 грн) – отримали продовження виплат допомоги автоматично.

Ще 196,1 тисяч сімей звернулись з заявами про продовження виплат. З них протягом березня було опрацьовано і призначено виплати для 98 тисяч сімей (особових рахунків), на загальну кількість 181 тисяча осіб.

Водночас там звертають увагу, що якщо громадяни мають право на виплату і звернулися по неї, проте наразі ще не отримали коштів, – це означає, що заява опрацьовується, а гроші надійдуть після призначення виплати за весь період з моменту подання такої заяви (тобто за березень і квітень включно).

«Решта звернень щодо продовження виплат від ВПО ще знаходяться в опрацюванні в управліннях соціального захисту, і після опрацювання і призначення цих заяв виплати цим отримувачам буде здійснено в квітні одразу за два місяці – березень і квітень», - зазначили у Мінсоцполітики.

Для тих же, хто ще не встиг подати заяву на перепризначення – термін подання продовжено до 30 квітня.

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