В Минсополитики ответили, когда поступят деньги ВПЛ, которые имеют право на выплату и не получили ее в марте

Ряд обращений по продлению выплат от ВПЛ еще находится в проработке в управлениях соцзащиты.

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С 1 марта государство еще на 6 месяцев продлило помощь для внутренне перемещенных лиц, которые относятся к наиболее уязвимым категориям.

Как отмечают в Минсоцполитики, по результатам марта 535 тысяч украинцев – прежде всего, лица с инвалидностью 1 и 2 группы, а также пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 4 прожиточных минимумов (9 444 грн) – получили продолжение выплат помощи автоматически.

Еще 196,1 тысяч семей обратились с заявлениями о продлении выплат. Из них в течение марта были проработаны и назначены выплаты для 98 тысяч семей (личных счетов), на общее количество 181 тысяча человек.

В то же время, там обращают внимание, что если граждане имеют право на выплату и обратились за ней, однако пока еще не получили средства, – это значит, что заявление прорабатывается, а деньги поступят после назначения выплаты за весь период с момента подачи такого заявления (т.е. за март и апрель включительно).

«Остальные обращения относительно продления выплат от ВПЛ еще находятся в проработке в управлениях социальной защиты, и после обработки и назначения этих заявлений выплаты этим получателям будут осуществлены в апреле сразу за два месяца – март и апрель», - отметили в Минсоцполитики.

Для тех же, кто еще не успел подать заявление на переназначение – срок подачи продлен до 30 апреля.

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