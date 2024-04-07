В Одесской области мужчины в военной форме и балаклавах затолкали в микроавтобус 14-летнего парня

Полиция расследует дело как похищение, а в ТЦК проводят служебную проверку.

Источник фото: Главком

В селе Приозерное Одесской области неизвестные лица в военной форме затолкали 14-летнего подростка в микроавтобус, где он, по словам свидетеля, был избит, передает местное издание "Бессарабия Inform", ссылаясь на начальницу соцзащиты населения местного поселкового совета Оксану Терзи.

По информации, происшествие случилось 2 апреля, когда подросток прогуливался по центральной улице села, а рядом остановился микроавтобус. Из него вышли трое человек в военной форме и с балаклавами на головах, которые, по словам свидетелей, затащили подростка внутрь транспортного средства, где его избили и связали.

Когда они поняли, что их жертва несовершеннолетняя, его выпустили, угрожая, чтобы он не рассказывал никому о похищении.

Дело расследуют правоохранительные органы по статье 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Расследованием занимается Белгород-Днестровская военная прокуратура.

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на информацию.

«О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка», — отметили в ТЦК.

В Одесском ТЦК также заявили, что командование обеспечило максимальное содействие правоохранителям, расследующим дело по статье о похищении человека.

Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

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