На Одещині чоловіки у військовій формі та балаклавах заштовхали в мікроавтобус 14-річного хлопця

Поліція розслідує справу як викрадення, а в ТЦК проводять службову перевірку.

Джерело фото: Главком

У селі Приозерне Одеської області невідомі особи у військовій формі заштовхали 14-річного підлітка в мікроавтобус, де він, за словами свідка, був побитий, передає місцеве видання "Бессарабія Inform", посилаючись на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі.

За інформацією, подія трапилася 2 квітня, коли підліток прогулювався по центральній вулиці села, а поруч зупинився мікроавтобус. З нього вийшли троє осіб у військовій формі та з балаклавами на головах, які, за словами свідків, затягли підлітка всередину транспортного засобу, де його побили та зв'язали.

Коли вони зрозуміли, що їх жертва неповнолітня, його випустили, загрожуючи, щоб він не розповідав нікому про викрадення.

Справу розслідують правоохоронні органи за статтею 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Розслідуванням займається Білгород-Дністровська військова прокуратура.

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інформацію.

«Щодо ситуації із звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка», — зазначили в ТЦК.

У Одеському ТЦК також заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу за статтею про викрадення людини.

Винним загрожує до трьох років позбавлення волі.

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