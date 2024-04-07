У Німеччині в одному з міст припинили вивозити сміття, якщо жителі неправильно його сортують

Муніципальні працівники німецького міста Аахена не вивозитимуть контейнери для біовідходів, якщо жителі кидатимуть туди щось крім органіки.

Джерело фото: aachen.de

Починаючи з квітня муніципальні працівники німецького міста Аахена не вивозитимуть контейнери для біовідходів, якщо жителі кидатимуть туди щось крім органіки. Про це пише «Хмарочос» за інформацією муніципалітету.

За словами менеджерки з логістики управління відходами в муніципалітеті Аахена, найчастіше люди викидають недоїдки у «біорозкладних» пластикових пакетах. В муніципалітеті пояснюють, що річ у плутанині щодо маркування: сертифікація, яка підтверджує придатність пластику до компостування, це не те саме, що процес на компостному заводі.

Також часом у смітті трапляється інший пластик, пакування, метал і скло. Перед компостуванням такі відходи складно відділити від органіки, бо біосміття надто вологе й липке.

Впродовж останніх місяців комунальники перевіряли контейнери для органічних відходів і за результатами надіслали 4 000 листів із приводу неправильного сортування.

Того року лише 3% органіки класифікувалися як відходи хорошої якості. 45% належали до категорії дуже низької якості, з великою кількістю домішок.

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