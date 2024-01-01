У Києві мешканці просять відкрити центри прийому старої побутової техніки

Автор зазначає, що це дасть змогу ефективно її переробляти, адже велику кількість деталей можна використовувати повторно, чи утилізовувати згідно із чинними екологічними нормами.

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Кияни закликають владу створити в місті спеціалізовані центри прийому старої побутової техніки.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради під №12788.

У зверненні зазначають, що залишення електронних приладів в непризначених для цього місцях небезпечно для людей і навколишнього середовища, адже при пошкодженні оболонки таке сміття виділяє токсичні речовини і важкі метали, які, забруднюють повітря, воду, ґрунт.

Водночас частина побутової техніки містить матеріали, які можна вторинно використовувати або відновлювати. Тому місту необхідні централізовані пункти приймання старої побутової техніки.

«Це дасть змогу ефективно її переробляти, адже велику кількість деталей можна використовувати повторно, чи утилізовувати згідно із чинними екологічними нормами, значно зменшивши негативний вплив на довкілля», — йдеться в петиції.

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