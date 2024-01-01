В Киеве жители просят открыть центры приема старой бытовой техники

Автор отмечает, что это позволит эффективно ее перерабатывать, ведь большое количество деталей можно использовать повторно или утилизировать согласно действующим экологическим нормам.

Изображение: freepik.com

Киевляне призывают власти создать в городе специализированные центры приема старой бытовой техники.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета под №12788.

В обращении отмечают, что оставление электронных приборов в непредназначенных для этого местах опасно для людей и окружающей среды, ведь при повреждении оболочки такой мусор выделяет токсичные вещества и тяжелые металлы, загрязняющие воздух, воду, грунт.

В то же время часть бытовой техники содержит материалы, которые можно вторично использовать или восстанавливать. Поэтому городу необходимы централизованные пункты приемки старой бытовой техники.

«Это позволит эффективно ее перерабатывать, ведь большое количество деталей можно использовать повторно или утилизировать согласно действующим экологическим нормам, значительно уменьшив негативное влияние на окружающую среду», — говорится в петиции.

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