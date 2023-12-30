Лобовое ДТП в Киеве: дорогу не поделили Audi и BMW, видео

В Днепровском районе Киева произошло лобовое ДТП.

В субботу, 30 декабря, в Киеве на пересечении проспекта Тычины и Бучмы произошло дорожно-транспортное происшествие. Видео обнародовали в соцсетях.

Как видно на видео, авария произошла в 17:25 с участием легковых автомобилей Audi и BMW.

В результате лобового столкновения транспортные средства получили значительные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева легковушка и грузовик не поделили дорогу.

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