В реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД, 16 тысяч человек

Кроме как в Польше и Германии, МВД планирует объявить прием заявок граждан, которые находятся за границей и хотят сдать ДНК.

Источник фото: mvs.gov.ua

Сейчас МВД является главным органом, отвечающим за учет и розыск лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах с октября 2023 года. Как заявил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в настоящее время удалось за короткий срок наладить коммуникацию с родными гражданских и военных, пропавших без вести при особых условиях.

«Практически во всех областях сегодня у нас есть уполномоченные работники, к которым члены семей могут обратиться. У нас работает телефон горячей линии», – заверил глава МВД. – «Это достаточно чувственная для нашей страны тема. Я лично контролирую работу данного подразделения, его становление, потому что очень много проблем есть посторонних, которые касаются восприятия эффективности работы государственных органов по этому направлению».

Он сообщил, что реестр уже работает. Ведет его МВД. В нем верифицировано 16 тысяч человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Мы столкнулись со многими проблемами. Это необходимость забора ДНК. Очень многие наши граждане уехали за границу. Мы не могли сравнить соответствующие ДНК тех тел, которые в бюро судебно-медицинских экспертиз, с ДНК родных, которые за границей. Поэтому и здесь мы пытались достаточно быстро все сделать», – объяснил Игорь Клименко.

Месяц назад МВД обратилось к гражданам Украины, которые находятся за границей. В первую очередь это касалось украинцев в Польше и Германии. Чтобы они пришли в определенные подразделения ГМС, где работает ГП «Документ», и там сдали образцы ДНК для сравнения.

Что касается других стран, то МВД, по словам Министра, работает с Международным комитетом пропавших без вести и уже скоро объявит прием заявок граждан, находящихся за границей в странах ЕС и желающих сдать ДНК.

«И конечно, мы определим с ними места, куда будет удобнее подъехать, в какую страну. Возможно, это будет Чехия, возможно, Испания или опять же Польша или Германия», - отметил глава МВД.

Для того чтобы службы МВД, которые занимаются и розыском этих лиц, и установлением через сравнение ДНК, имели больше информации о пропавших и обстоятельствах их исчезновения, в МВД с декабря этого года ввели уточняющую анкету. Ею уже воспользовались 1600 граждан Украины, чьи родные пропали без вести.

«Чтобы организовать качественный поиск, нам необходимо больше информации. Наши граждане могут в электронном варианте дистанционно заполнить эту анкету или прийти к уполномоченному в регионах», - подчеркнул Игорь Клименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.