Россияне ударили ракетой по харьковскому отелю Kharkiv Palace: подробности

Российские оккупационные войска обстреляли Харьков с территории Белгородской области ракетами типа «С-300».

Фото: ГСЧС

Как ранее мы писали, российские оккупанты нанесли более 6 ударов по городу Харьков.

Позже стало известно, что одна из ракет попала в гостиницу Kharkiv Palace, расположенную вблизи площади Свободы в Харькове. Об этом сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

«Русские военные с территории Белгородской области нанесли ракетный удар по центру Харькова, это ракеты типа «С-300». В результате этого ракетного удара поврежден гостиничный комплекс Kharkiv Palace, он частично разрушен», — сказал руководитель прокуратуры.

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