Росіяни вдарили ракетою по харківському готелю Kharkiv Palace: подробиці

Російські окупаційні війська обстріляли Харків з території Білгородської області ракетами типу «С-300».

Фото: ДСНС

Як раніше ми писали, російські окупанти нанесли більше 6 ударів по місту Харків.

Згодом стало відомо, що одна з ракет потрапила у готель Kharkiv Palace, що розташований поблизу площі Свободи у Харкові. Про це повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

«Російські військові з території Білгородської області завдали ракетного удару по центру Харкова, це ракети типу «С-300». Внаслідок цього ракетного удару пошкоджений готельний комплекс Kharkiv Palace, він частково зруйнований», — сказав керівник прокуратури.

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