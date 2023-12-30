Володимир Зеленський увів у дію санкції проти 6 фізосіб

Президент України увів у дію рішення РНБО щодо застосування економічних санкцій проти низки фізичних осіб.

У суботу, 30 грудня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ №877/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний документ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», - йдеться у тексті указу.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України Президент поклав на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Зеленський увів у дію санкції проти понад 360 російських громадян та компаній.

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