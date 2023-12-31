Скільки українці готові витратити на подарунки в цьому році і що дарують найчастіше

Цьогоріч середня сума на презенти становить 2560 грн.

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Навіть в умовах війни українці зберегли добру традицію купувати подарунки перед святами. Скільки грошей громадяни готові витратити на подарунки в цьому році і що найчастіше дарують, розповів керівник Postmen, спираючись на результати проведеного дослідження, пише «Економічна правда».

Головний висновок дослідження — як і три роки тому, абсолютна більшість українців (91% респондентів) купують подарунки в грудні, витрачаючи на них не більше ніж 1000 грн, — 51% опитаних.

Цьогоріч середня сума на презенти становить 2560 грн, на противагу 2185 грн торік.

У топі товарів, які респонденти планують купляти для презентів, опинилися солодощі та дрібні сувеніри. Їх планують дарувати 52% та 29% українців відповідно.

Крім подарунків 33% українців мають намір донатити.

Цікаво, що товари, які опитані планують дарувати, не стали найбажанішими подарунками у їхніх вішлістах. Солодощі опинилися на третьому місці у списку «Що хотіли б отримати», а дрібні сувеніри не потрапили навіть у топ-5.

А ось найбільше українці хотіли б отримати гроші, попри те, що розглядають їх як передостанній можливий варіант подарунка.

Бюджет на святковий стіл у половини українців (54%) не перевищив бюджету на подарунки — 1000 грн. Водночас 41% опитаних закладають від 1000 грн і до 5000 грн на різдвяно-новорічні страви.

Джерело фото: Postmen

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