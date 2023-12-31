Сколько украинцы готовы потратить на подарки в этом году и что дарят чаще всего

В этом году средняя сумма на презенты составляет 2560 грн.

Изображение: freepik.com

Даже в условиях войны украинцы сохранили добрую традицию покупать подарки перед праздниками. Сколько денег граждане готовы потратить на подарки в этом году и что чаще всего дарят, рассказал руководитель Postmen, опираясь на результаты проведенного исследования, пишет «Экономическая правда».

Главный вывод исследования — как и три года назад, абсолютное большинство украинцев (91% респондентов) покупают подарки в декабре, тратя на них не более 1000 грн — 51% опрошенных.

В этом году средняя сумма на презенты составляет 2560 грн, в противовес 2185 грн в прошлом году.

В топе товаров, которые респонденты планируют покупать для презентов, оказались сладости и сувениры. Их планируют дарить 52% и 29% украинцев соответственно.

Кроме подарков, 33% украинцев намерены донатить.

Интересно, что товары, которые опрошенные планируют дарить, не стали самыми желанными подарками в их вишлистах. Сладости оказались на третьем месте в списке «Что бы хотели получить», а мелкие сувениры не попали даже в топ-5.

А вот больше всего украинцы хотели бы получить деньги, несмотря на то, что рассматривают их как предпоследний вариант подарка.

Бюджет на праздничный стол у половины украинцев (54%) не превысил бюджет на подарки – 1000 грн. В то же время 41% опрошенных закладывают от 1000 грн и до 5000 грн на рождественско-новогодние блюда.

Источник фото: Postmen

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