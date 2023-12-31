Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

До конца учебного года – сколько времени будет у соискателей образования, которые лишатся права на отсрочку от призыва

Законопроект об усилении мобилизации предусматривает, что граждане, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, после потери этого права вправе завершить обучение до конца учебного года.

Полицейских планируют увольнять в связи с мобилизацией и обязать задерживать и доставлять уклонистов в ТЦК

Законопроект Минобороны об усилении мобилизации предусматривает возможность увольнять полицейских в связи с мобилизацией, а также предлагает возложить на них новые обязанности по доставке уклонистов в ТЦК.

  1. В Украине

Сколько украинцы готовы потратить на подарки в этом году и что дарят чаще всего

18:19, 31 декабря 2023
В этом году средняя сумма на презенты составляет 2560 грн.
Сколько украинцы готовы потратить на подарки в этом году и что дарят чаще всего
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Даже в условиях войны украинцы сохранили добрую традицию покупать подарки перед праздниками. Сколько денег граждане готовы потратить на подарки в этом году и что чаще всего дарят, рассказал руководитель Postmen, опираясь на результаты проведенного исследования, пишет «Экономическая правда».

Главный вывод исследования — как и три года назад, абсолютное большинство украинцев (91% респондентов) покупают подарки в декабре, тратя на них не более 1000 грн — 51% опрошенных.

В этом году средняя сумма на презенты составляет 2560 грн, в противовес 2185 грн в прошлом году.

В топе товаров, которые респонденты планируют покупать для презентов, оказались сладости и сувениры. Их планируют дарить 52% и 29% украинцев соответственно.

Кроме подарков, 33% украинцев намерены донатить.

Интересно, что товары, которые опрошенные планируют дарить, не стали самыми желанными подарками в их вишлистах. Сладости оказались на третьем месте в списке «Что бы хотели получить», а мелкие сувениры не попали даже в топ-5.

А вот больше всего украинцы хотели бы получить деньги, несмотря на то, что рассматривают их как предпоследний вариант подарка.

Бюджет на праздничный стол у половины украинцев (54%) не превысил бюджет на подарки – 1000 грн. В то же время 41% опрошенных закладывают от 1000 грн и до 5000 грн на рождественско-новогодние блюда.

Источник фото: Postmen

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду