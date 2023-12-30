Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 6 физлиц

Президент Украины ввел решение СНБО по применению экономических санкций против ряда физических лиц.

В субботу, 30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №877/2023 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Соответствующий документ появился на официальном сайте Главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2023 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», - говорится в тексте указа.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины Президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против более 360 российских граждан и компаний.

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