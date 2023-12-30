У Харкові «приліт» у житловий будинок в центрі міста — Ігор Терехов

У Харкові ще є руйнування цивільної інфраструктури.

У суботу, 30 грудня, російські окупанти обстріляли Харків.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, ворог влучив у житловий будинок.

«Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», - написав він.

За словами мера міста, є ще руйнування цивільної інфраструктури.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти нанесли більше 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків.

«На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані», - повідомив він.

За його словами, є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

«Виключно цивільна інфраструктура! Усі служби працюють на місці», - повідомив він.

Раніше ми писали, що 29 грудня російські окупаційні війська атакували ракетами Львів.

Також ворог завдав ракетного удару по Харкову та по місту Дніпро.

Ще ми писали, 29 грудня російські окупанти атакували ракетами Київ та Одесу.

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