Хто може вийти на пенсію у 2024 році: роз’яснення

Щоб отримувати пенсію в Україні, необхідно мати страховий стаж.

Фото: sofotg.gov.ua

З 1 січня 2024 року, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Міністерство соціальної політики України нагадало, що «страховий стаж» – це не той період, упродовж якого людина фактично працювала, а той, протягом якого роботодавець сплачував за неї до Пенсійного фонду. Значення має і сума відрахувань. Періоди трудової діяльності (робота, військова служба тощо), набуті людиною до 1 січня 2004 р, також включаються (зараховуються) до страхового стажу.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тривалість страхового стажу, що дає право призначити пенсію за віком у 2024 році, становить:

- після досягнення віку 60 років – не менше 31 року;

- після досягнення віку 63 роки – не менше 21 року;

- після досягнення віку 65 років – не менше 15 років.

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Нагадаємо, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

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