Чи затримуватимуть порушників комендантської години у новорічну ніч: відповідь поліції

Комендантську годину в Україні скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні.

Заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський повідомив, що правоохоронці у новорічну ніч будуть затримувати порушників комендантської години. Про це він сказав в ефір телемарафону.

За його словами, комендантську годину в Україні скасовувати не будуть, а поліція посилить заходи безпеки по всій країні.

Серединський заявив, що близько 30 000 поліцейських забезпечуватимуть порядок на Новий рік в Україні.

Порушників комендантської години, за його словами, доставлятимуть до відділків поліції.

«Щоб встановити, що сталося в житті кожного громадянина, який свідомо пішов з порушенням комендантської години. Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування», - додав він.

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