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Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь: ответ полиции

19:29, 30 декабря 2023
Комендантский час в Украине отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране.
Будут ли задерживать нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь: ответ полиции
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Заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский сообщил, что правоохранители в новогоднюю ночь будут задерживать нарушителей комендантского часа. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, комендантский час в Украине отменять не будут, а полиция усилит меры безопасности по всей стране.

Серединский заявил, что около 30 тысяч полицейских будут обеспечивать порядок на Новый год в Украине. Нарушителей комендантского часа, по его словам, будут доставляться в отделения полиции.

«Чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, который сознательно ушел с нарушением комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования», – добавил он.

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