Microsoft запустила чат-бот Copilot — конкурента ChatGPT

Чат-бот Copilot от Microsoft вышел на смартфонах

Интеллектуальный чат-бот Copilot, которого называют главным конкурентом ChatGPT, теперь доступен всем пользователям смартфонов.

Приложение работает аналогично версии OpenAI ChatGPT, а в некоторых моментах превосходит его. Пользователи могут задавать вопросы, составлять электронные письма и резюмировать текст без особых усилий.

Примечательно, что Copilot использует новейшую нейросеть на основе большой языковой модели GPT-4 и работает бесплатно.

Также в Copilot интегрирован DALL-E 3, облегчая создание изображений путем преобразования текстовых запросов.

Компания Microsoft продвигает Copilot отдельно от своего поисковика Bing.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT вошел в топ-10 исследователей года.

Кроме того, чат-бот ChatGPT обманул адвоката: ошибку сразу заметил судья.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.