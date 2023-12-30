Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию применения сил обороны на 2024 год

В ходе Ставки подвели военные итоги года, а также проанализировали результаты ведения боевых действий и решения.

В субботу, 30 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел итоговую Ставку верховного главнокомандующего. Об этом Глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

По его словам, во время Ставки подвели военные итоги года, а также проанализировали результаты ведения боевых действий и решения.

«Что мы сделали правильно, а что могли сделать лучше.

С учетом этих выводов, прогнозов и наших возможностей определили стратегию применения сил обороны на грядущий год», - написал Зеленский.

Президент добавил, что в 2023 году Украина «не отступила ни на каком направлении на земле, вернула себе море и сделала более безопасным небо».

«Мы продолжаем работать как одна команда. Благодарю каждого и каждого, кто отдает все силы ради победы Украины», - резюмировал Зеленский.

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