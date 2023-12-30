Зеленський провів підсумкову Ставку: визначили стратегію застосування Сил оборони на 2024 рік

Під час Ставки підбили воєнні підсумки року, а також проаналізували результати ведення бойових дій та рішення.

У суботу, 30 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів підсумкову Ставку верховного головнокомандувача. Про це Глава держави повідомив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час Ставки підбили воєнні підсумки року, а також проаналізували результати ведення бойових дій та рішення.

«Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», - написав Зеленський.

Президент додав, що у 2023 році Україна «не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо».

«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», - резюмував Зеленський.

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