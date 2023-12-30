У Польщі завершили пошуки російської ракети біля кордону з Україною: деталі

Операція завершена і подальші операції не плануються.

Фото: rmf24.pl

У суботу, 30 грудня, польські військові проводили на кордоні з Україною пошуки ймовірних частин російської ракети, яка залетіла на територію країни напередодні. Про це повідомило Оперативне командування Польщі в соцмережі Х (колишній Twitter).

У відомстві повідомили, що пошуки було завершено о 15:00.

«Результат пошуку був негативним. Не виявлено нічого, що могло б загрожувати безпеці жителів Люблінщини. Бойові дії закінчилися і ми не плануємо подальших польових перевірок», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 грудня, під час масштабної атаки російських терористів на Україну, на території Польщі зафіксували непізнаний повітряний об'єкт.

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