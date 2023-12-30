В Італії пенсіонерка померла через рахунок за воду у 15 000 євро

«Космічний» рахунок за воду виявився помилкою.

Фото: repstatic.it

88-річна Катерин Джовінаццо з італійського міста Кампороссо знепритомніла, коли побачила рахунок на 15 340 євро за три місяці використання води, передає Bild.

Як зазначає видання, приблизно половину суми компанія-постачальник встигла списати — так пенсіонерка втратила всі свої накопичення.

Швидка допомога відвезла жінку до лікарні, де вона впала в кому. У цей час з'ясувалося, що компанія-постачальник просто неправильно зняла показники з лічильника та надіслала квитанцію з помилковою сумою.

«Ми іноді перевіряємо рахунки за допомогою штучного інтелекту. Програма не помітила, що Катерин Джовінаццо нібито витратила колосальні 4 182 000 літрів води у період із серпня до жовтня», — заявили в компанії.

З'ясувалося, що Джовінаццо потрібно було заплатити за воду лише 55 євро.

Видання додає, що у лікарні жінка померла.

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