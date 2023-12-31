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У 2024 році зростуть зарплати вчителів: на скільки підвищать виплати

07:59, 31 грудня 2023
Оплата праці вчителів зросте на 21%.
У 2024 році зростуть зарплати вчителів: на скільки підвищать виплати
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Стало відомо, як зміняться зарплати вчителів з початку 2024 року. Про це повідомляє «Фокус».

Відповідно до Держбюджету на наступний рік, в Україні планується зростання розміру мінімальної зарплати. У тому числі зростуть заробітні плати вчителів.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн.

Також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий попередив, що підвищення заробітної плати вчителям буде відбуватися у два етапи:

  •  перший – з 1 січня, підвищення на 10%;
  •  другий – з 1 квітня, підвищення на 12,6%.

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