У 2024 році зростуть зарплати вчителів: на скільки підвищать виплати

Оплата праці вчителів зросте на 21%.

Стало відомо, як зміняться зарплати вчителів з початку 2024 року. Про це повідомляє «Фокус».

Відповідно до Держбюджету на наступний рік, в Україні планується зростання розміру мінімальної зарплати. У тому числі зростуть заробітні плати вчителів.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, оплата праці вчителів зросте на 21%. Це закладено у Держбюджет. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії має збільшитись з 14,4 тис. грн до 17,4 тис. грн.

Також міністр освіти і науки України Оксен Лісовий попередив, що підвищення заробітної плати вчителям буде відбуватися у два етапи:

перший – з 1 січня, підвищення на 10%;

другий – з 1 квітня, підвищення на 12,6%.

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