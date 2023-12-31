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Податківці назвали найпоширеніші помилки під час заповнення декларації з ренти

07:40, 31 грудня 2023
Платники податків припускаються помилок під час заповнення декларації з рентної плати.
Податківці назвали найпоширеніші помилки під час заповнення декларації з ренти
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Фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються платники податків під час заповнення декларації з рентної плати.

Зокрема:

  • у додатку 1»Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» (далі – Додаток 1)  до декларації (в рядку 6.1) «спеціальний дозвіл на користування надрами» та (рядку 6.2) «дозвіл на спеціальне водокористування» - неправильно відображено номер та дату отриманих дозволів, у зв’язку з чим відбувається неправильна ідентифікація нарахованих і сплачених сум за кожним спеціальним дозволом на користування надрами та кожним спеціальним дозволом на водокористування;
  • надрокористувачі не зазначають код та назву корисної копалини (рядок 8.2), у зв’язку з чим неможливо ідентифікувати правильність та правомірність визначення платником Рентної  плати податкового зобов’язання;
  • у додатку 1 при визначені податкового зобов’язання з рентної плати застосовуються ставки,  що є відмінними  від затверджених п. 252.20 ПКУ;
  • деякі платники не зазначають визначення об’єкта оподаткування (рядок 9), розрахункової та/або фактичної вартості товарної продукції, які є необхідними елементами під час обчислення податкового зобов’язання з Рентної плати, що унеможливлює перевірку достовірності задекларованих податкових зобов’язань;
  • застосування платниками Рентної плати при декларуванні податкових зобов’язань коефіцієнта рентабельності нижче ніж 0,20, тим самим порушено вимоги п. 252.16 ПКУ;
  • декларування декілька об’єктів надр в одному додатку до декларації з Рентної плати, що суперечить  вимогам визначених п. 252.2 ПКУ.

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