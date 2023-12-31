Налоговики назвали самые распространенные ошибки при заполнении декларации по ренте

Налогоплательщики допускают ошибки при заполнении декларации по рентной плате.

Специалисты Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются налогоплательщиками при заполнении декларации по рентной плате.

В частности:

в приложении 1»Расчет по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых» (далее – Приложение 1) к декларации (в строке 6.1) «специальное разрешение на пользование недрами» и (строке 6.2) «разрешение на специальное водопользование» - неправильно отражено номер и дату полученных разрешений, в связи с чем происходит неправильная идентификация начисленных и уплаченных сумм по каждому специальному разрешению на пользование недрами и каждому специальному разрешению на водопользование;

недропользователи не указывают код и название полезного ископаемого (строка 8.2), в связи с чем невозможно идентифицировать правильность и правомерность определения плательщиком Рентной платы налогового обязательства;

в приложении 1 при определении налогового обязательства по рентной плате применяются ставки, отличные от утвержденных п. 252.20 НКУ;

некоторые плательщики не указывают на определение объекта налогообложения (строка 9), расчетной и/или фактической стоимости товарной продукции, которые являются необходимыми элементами при исчислении налогового обязательства по Рентной плате, что делает невозможным проверку достоверности задекларированных налоговых обязательств;

применение плательщиками Рентной платы при декларировании налоговых обязательств коэффициента рентабельности ниже 0,20, тем самым нарушены требования п. 252.16 НКУ;

декларирование нескольких объектов недр в одном приложении к декларации по Рентной плате, что противоречит требованиям определенных п. 252.2 НКУ.

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