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В 2024 году вырастут зарплаты учителей: на сколько повысят выплаты

07:59, 31 декабря 2023
Оплата труда учителей вырастет на 21%.
В 2024 году вырастут зарплаты учителей: на сколько повысят выплаты
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Стало известно, как изменятся зарплаты учителей с начала 2024 года. Об этом сообщает «Фокус».

Согласно Госбюджету на следующий год, в Украине планируется рост размера минимальной зарплаты. Среди них вырастут заработные платы учителей.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, оплата труда учителей вырастет на 21%. Это заложено в Госбюджете. Среднемесячная расчетная заработная плата учителя высшей категории должна увеличиться с 14,4 тыс. до 17,4 тыс. грн.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой предупредил, что повышение заработной платы учителям будет происходить в два этапа:

  •   первый – с 1 января, повышение на 10%;
  •   второй – с 1 апреля, повышение на 12,6%.

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