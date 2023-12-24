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Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

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Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

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Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. У світі

В Італії хлопець втік з-під домашнього арешту до в’язниці, оскільки не хотів зустрічати Різдво наодинці

23:57, 24 грудня 2023
Хлопець постукав у ворота в’язниці і сказав, що хоче провести там Різдво, оскільки почувався вдома самотнім.
В Італії хлопець втік з-під домашнього арешту до в’язниці, оскільки не хотів зустрічати Різдво наодинці
Джерело фото: Kwatch.top
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У місті Фрозіноне, розташованому в центральній Італії, 24-річний Маріо, який перебував під домашнім арештом через незначні податкові порушення, вирішив утекти до в'язниці, озвучивши свою мотивацію бажанням не проводити Різдво в самотності. Про це повідомляє Kwatch.top.

За даними італійських ЗМІ, Маріо почувався дуже відчуженим вдома у міському районі Фрозіноне. Хлопець визнавав, що не мав можливості спілкуватися з кимось, а наближення святкування Різдва лише поглиблювало його почуття самотності.

З цією метою він вирішив вийти з-під домашнього арешту і піти до місцевої в'язниці в Кассіно, щоб запросити можливість провести свято разом з іншими ув'язненими. Втіливши свій план, Маріо не повідомив ні суд, який контролює його обмеження, ні свого адвоката.

Хлопець надіслав своє прохання охороні в'язниці, пояснивши мету свого приходу. Однак охорона в'язниці викликала карбіньєрів, від яких Маріо почув пораду та вказівки. Карбіньєри, хоча й вислухали молодого чоловіка, зауважили порушення умов домашнього арешту, що спровокувало його неприйняття у в'язницю. Замість цього, його просто відвезли додому.

За даними преси, карбіньєри планують повідомити судді про його прохання, проте спочатку Маріо повинен з'явитися перед судом у зв'язку із звинуваченням у втечі, що настало під час домашнього арешту.

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