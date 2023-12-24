В Італії хлопець втік з-під домашнього арешту до в’язниці, оскільки не хотів зустрічати Різдво наодинці

Хлопець постукав у ворота в’язниці і сказав, що хоче провести там Різдво, оскільки почувався вдома самотнім.

Джерело фото: Kwatch.top

У місті Фрозіноне, розташованому в центральній Італії, 24-річний Маріо, який перебував під домашнім арештом через незначні податкові порушення, вирішив утекти до в'язниці, озвучивши свою мотивацію бажанням не проводити Різдво в самотності. Про це повідомляє Kwatch.top.

За даними італійських ЗМІ, Маріо почувався дуже відчуженим вдома у міському районі Фрозіноне. Хлопець визнавав, що не мав можливості спілкуватися з кимось, а наближення святкування Різдва лише поглиблювало його почуття самотності.

З цією метою він вирішив вийти з-під домашнього арешту і піти до місцевої в'язниці в Кассіно, щоб запросити можливість провести свято разом з іншими ув'язненими. Втіливши свій план, Маріо не повідомив ні суд, який контролює його обмеження, ні свого адвоката.

Хлопець надіслав своє прохання охороні в'язниці, пояснивши мету свого приходу. Однак охорона в'язниці викликала карбіньєрів, від яких Маріо почув пораду та вказівки. Карбіньєри, хоча й вислухали молодого чоловіка, зауважили порушення умов домашнього арешту, що спровокувало його неприйняття у в'язницю. Замість цього, його просто відвезли додому.

За даними преси, карбіньєри планують повідомити судді про його прохання, проте спочатку Маріо повинен з'явитися перед судом у зв'язку із звинуваченням у втечі, що настало під час домашнього арешту.

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