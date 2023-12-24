У Києві нетверезий водій влетів у позашляховик, постраждало двоє дітей: фото

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, у якій постраждало двоє малолітніх дітей.

У Деснянському районі столиці в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало двоє малолітніх дітей, правоохоронні органи розпочали розслідування цього інциденту. Про це повідомила поліція Києва.

Водій автомобіля «Ауді», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив зіткнення з авто «Тойта», що рухалося в тому ж напрямку. Внаслідок зіткнення позашляховик вилетів у кювет та перекинувся, внаслідок чого водій та пасажири отримали різні тілесні ушкодження.

Повідомлення про аварію із постраждалими дітьми надійшло до поліції Києва вчора ввечері у Деснянському районі. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та медичний персонал.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автівка з'їхала у кювет та перекинулася. Загалом у транспортному засобі перебували 6 осіб, із яких пасажирку 1974 року народження госпіталізували із закритим переломом ключиці, а двох малолітніх дітей, народжених у 2020 році, направили до лікарні Охматдит із закритою черепно-мозковою травмою.

Водія автомобіля «Ауді», народженого у 1991 році, затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевірка на сп’яніння водія за допомогою приладу Драгер показала 2,02 проміле.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які перебувають у стані сп’яніння. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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