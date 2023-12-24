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  1. В Украине

В Киеве нетрезвый водитель влетел во внедорожник, пострадали двое детей: фото

22:59, 24 декабря 2023
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали двое малолетних детей.
В Киеве нетрезвый водитель влетел во внедорожник, пострадали двое детей: фото
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В Деснянском районе столицы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое малолетних детей, правоохранительные органы начали расследование этого инцидента. Об этом сообщила полиция Киева.

Водитель автомобиля "Ауди", находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с авто "Тойта", которое двигалось в том же направлении. В результате столкновения внедорожник вылетел в кювет и перевернулся, в результате чего водитель и пассажиры получили различные телесные повреждения.

Сообщение об аварии с пострадавшими детьми поступило в полицию Киева вчера вечером в Деснянском районе. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа столичного главка, патрульные полицейские и медицинский персонал.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 6 человек, из которых пассажирку 1974 года рождения госпитализировали с закрытым переломом ключицы, а двух малолетних детей, рожденных в 2020 году, направили в больницу Охматдет с закрытой черепно-мозговой травмой.

Водитель автомобиля "Ауди", родившегося в 1991 году, задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проверка на опьянение водителя с помощью прибора Драгер показала 2,02 промилле.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины относительно нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, находящимися в состоянии опьянения. Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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