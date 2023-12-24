Зеленский отреагировал на обстрел россией гражданской инфраструктуры Херсона

В результате российского обстрела по Херсону есть погибшие, повреждены школа, больница, котельная и жилые дома.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабный ночной российский обстрел Херсона. По его словам, ликвидация последствий ударов, причиненных россией, продолжалась в течение всей ночи.

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь, и по обычным улицам", - заявил Зеленский.

По словам Президента, обстрелы повредили школу, больницы, котельную, систему теплоснабжения города, частные жилые дома и многоэтажные сооружения.

"Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Все необходимые службы, наши спасатели будут работать круглосуточно, чтобы восстановить поставки электричества и тепла", - сказал Зеленский.

Президент также выразил благодарность всем, кто неустанно работает, чтобы обеспечить жизненно важные условия для украинских городов и сел.

"Я благодарен каждому и каждой, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", - добавил Зеленский.

Глава государства также обнародовал кадры последствий российских ударов.

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