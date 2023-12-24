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Изменения в мобилизации: Рустем Умеров раскрыл, когда законопроект зарегистрируют в Раде

16:20, 24 декабря 2023
По словам Рустема Умерова, власти готовят «матрицу ответственности, или матрицу мобилизации», которая должна быть понята обществу.
Изменения в мобилизации: Рустем Умеров раскрыл, когда законопроект зарегистрируют в Раде
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Ранее мы писали о том, какие замечания предоставил Валерий Залужный законопроекту об усилении мобилизации.

Уже в ближайшие дни законопроект об изменениях в мобилизации может быть зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью «Суспільному».

По его словам, власти готовят «матрицу ответственности, или матрицу мобилизации», которая должна быть понята обществу.

«Мы ее обсуждаем с Силами безопасности и обороны, Кабинетом министров и Верховной Радой. Главный месседж - как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаживание, какие будут отпуска и когда, как ты перестанешь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война», - сказал Умеров.

По словам министра обороны Украины, все эти составляющие очень содержательны и нужны правила игры для всех.

«Нам как обществу нужно понять, как мы будем отвоевывать земли. И в этом плане мобилизация, демобилизация, отсрочка, социальная защита - эти вопросы требуют разъяснения или изменений», - заявил Умеров.

Также он добавил, что если власти хотят помочь обществу, то должна сказать, как и кого хотят пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого готовят законопроект.

Еще Рустем Умеров сообщил, введут ли электронные повестки к ТЦК.

Напомним, ранее командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев заявил, что «можно удалять Дию», поскольку в Украине будет стартовать новая волна мобилизации, в том числе и с блок-постами в каждом городе.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг какие-либо планов относительно рассылки повесток через приложение «Дія». В своем заявлении он подчеркнул, что такая практика не будет внедрена «никогда».

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