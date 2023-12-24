Зміни в мобілізації: Рустем Умєров розкрив, коли законопроєкт зареєструють в Раді

За словами Рустема Умєрова, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

Раніше ми писали про те, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації.

Вже найближчими днями законопроєкт про зміни в мобілізації можуть зареєструвати у Верховній Раді. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю «Суспільному».

За його словами, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», - розповів Умєров.

На думку міністра оборони України, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.

«Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін», - сказав Умєров.

Також він додав, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Ще Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК.

Нагадаємо, раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

При цьому глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

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