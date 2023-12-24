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Зміни в мобілізації: Рустем Умєров розкрив, коли законопроєкт зареєструють в Раді

16:20, 24 грудня 2023
За словами Рустема Умєрова, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.
Зміни в мобілізації: Рустем Умєров розкрив, коли законопроєкт зареєструють в Раді
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Раніше ми писали про те, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації.

Вже найближчими днями законопроєкт про зміни в мобілізації можуть зареєструвати у Верховній Раді. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю «Суспільному».

За його словами, влада готує «матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації», яка має бути зрозуміла суспільству.

«Ми її обговорюємо з Силами безпеки і оборони, Кабінетом міністрів і Верховною Радою. Головний меседж - як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна», - розповів Умєров.

На думку міністра оборони України, всі ці складові дуже змістовні й потрібні правила гри для всіх.

«Нам як суспільству потрібно зрозуміти, як ми будемо відвойовувати землі. І в цьому плані мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист - ці питання потребують роз’яснення або змін», - сказав Умєров.

Також він додав, що якщо влада хоче допомоги суспільству, то повинна сказати, як і кого хоче запросити служити, що буде з цією людиною, коли вона звільниться. Для цього готується законопроєкт.

Ще Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК.

Нагадаємо, раніше командир кулеметників 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців заявив, що «можна видаляти Дію», оскільки в Україні стартуватиме нова хвиля мобілізації, зокрема, і з блок-постами в кожному місті.

При цьому глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія». У своїй заяві він підкреслив, що така практика не буде впроваджена «ніколи».

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