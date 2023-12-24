Чи отримають повістки чоловіки, які виїхали закордон, – відповів очільник Міноборони

Міноборони володіє даними про кількість українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон і не повернулися.

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Міністр оборони України Рустем Умєров відповів в інтерв'ю «Суспільному» на уточнення журналістки щодо німецьких ЗМІ, які заявили, що Міністерство оборони шукає способи повернути українських чоловіків, що виїхали за кордон, для виконання громадянського обов'язку: «Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім».

Він підкреслив, що відомство має дані про кількість українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися, оскільки протягом останніх півтора місяці було сконсолідовано всі бази даних.

«Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції - рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання з безпеки були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування», - зазначив Умєров.

Відповідаючи на уточнення щодо вже існуючої відповідальності за ухилення від мобілізації, він заявив: «Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну».

Крім того, Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК, та яка перспектива демобілізації військових.

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