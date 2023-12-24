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Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

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  1. В Україні

Чи отримають повістки чоловіки, які виїхали закордон, – відповів очільник Міноборони

15:16, 24 грудня 2023
Міноборони володіє даними про кількість українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон і не повернулися.
Чи отримають повістки чоловіки, які виїхали закордон, – відповів очільник Міноборони
Джерело фото: slovoidilo
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Міністр оборони України Рустем Умєров відповів в інтерв'ю «Суспільному» на уточнення журналістки щодо німецьких ЗМІ, які заявили, що Міністерство оборони шукає способи повернути українських чоловіків, що виїхали за кордон, для виконання громадянського обов'язку: «Якщо ми ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім».

Він підкреслив, що відомство має дані про кількість українських чоловіків призовного віку, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон і не повернулися, оскільки протягом останніх півтора місяці було сконсолідовано всі бази даних.

«Перше, ми просто закликаємо цих людей пройти облік. По-друге, після обліку, ми пропонуємо їм різні опції - рекрутинг, де можна обрати спеціальність. Фокус не на те, як покарати людину, а як надати можливості, щоб у військовослужбовця всі питання з безпеки були зняті. Оце наша мета. Які категорії обмежень будуть запроваджені - це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування», - зазначив Умєров.

Відповідаючи на уточнення щодо вже існуючої відповідальності за ухилення від мобілізації, він заявив: «Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь в тому, щоб боронити свою країну».

Крім того, Рустем Умєров повідомив, чи введуть електронні повістки до ТЦК, та яка перспектива демобілізації військових.

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