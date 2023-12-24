Яка перспектива демобілізації військових, – розповів Рустем Умєров

Слово «демобілізація» використовуватиметься тільки після закінчення війни, поки військовим надаватимуть відпустки або частково звільнятимуть.

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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про можливість використання терміна «демобілізація» після завершення війни. Наразі розробляються рішення, які нададуть можливість військовослужбовцям мати відпочинок або бути частково звільненими. Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».

Міністр зазначив: «Слово «демобілізація» ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена. Ми працюємо над цим і юридично, і законодавчо, і технічно».

На питання щодо залежності процесу демобілізації від кількості нових мобілізованих Умєров відповів, що це питання стосується справедливості для всіх. Рішення з цього питання вже узгоджено й незабаром буде представлено до Верховної ради.

«Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета - змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання», - підкреслив міністр.

Раніше ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект Арахамії та Безуглої про гендерну рівність у війську, обмеження на відео у TikTok, пенсії і відпустки військовослужбовців.

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