За тиждень в Києві патрульні затримали 15 осіб з речовинами, схожими на наркотики

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Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. В Україні

За тиждень в Києві патрульні затримали 15 осіб з речовинами, схожими на наркотики

21:30, 24 грудня 2023
Від початку тижня під час патрулювання вулиць столиці правоохоронці виявили 15 осіб, які мали з собою ймовірні наркотики.
За тиждень в Києві патрульні затримали 15 осіб з речовинами, схожими на наркотики
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Цього тижня патрульні виявили 15 осіб із підозрою на наркотики, – повідомила патрульна поліція Києва. Перша ситуація виникла на блокпосту у Святошинському районі, коли поліцейські зупинили автомобіль марки Volkswagen. Під час розмови з пасажирами, обидва громадяни призналися перед патрульними у володінні наркотичними речовинами.

Інший інцидент трапився у Солом'янському районі. Під час патрулювання охоронці помітили групу осіб, які порушили вимоги комендантської години. Патрульні зупинили цих людей, здійснили швидку перевірку та виявили у жінки речовини, які схожі на наркотики.

У всіх випадках правоохоронці затримали порушників і викликали на місце слідчих для подальшого встановлення обставин подій.

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