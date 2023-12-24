За тиждень в Києві патрульні затримали 15 осіб з речовинами, схожими на наркотики

Від початку тижня під час патрулювання вулиць столиці правоохоронці виявили 15 осіб, які мали з собою ймовірні наркотики.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Цього тижня патрульні виявили 15 осіб із підозрою на наркотики, – повідомила патрульна поліція Києва. Перша ситуація виникла на блокпосту у Святошинському районі, коли поліцейські зупинили автомобіль марки Volkswagen. Під час розмови з пасажирами, обидва громадяни призналися перед патрульними у володінні наркотичними речовинами.

Інший інцидент трапився у Солом'янському районі. Під час патрулювання охоронці помітили групу осіб, які порушили вимоги комендантської години. Патрульні зупинили цих людей, здійснили швидку перевірку та виявили у жінки речовини, які схожі на наркотики.

У всіх випадках правоохоронці затримали порушників і викликали на місце слідчих для подальшого встановлення обставин подій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.