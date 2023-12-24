За неделю в Киеве патрульные задержали 15 человек с веществами, похожими на наркотики

С начала недели во время патрулирования улиц столицы правоохранители обнаружили 15 человек, которые имели с собой вероятные наркотики.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

На этой неделе патрульные обнаружили 15 человек с подозрением на наркотики, - сообщила патрульная полиция Киева. Первая ситуация возникла на блокпосту в Святошинском районе, когда полицейские остановили автомобиль марки Volkswagen. Во время разговора с пассажирами, оба гражданина признались перед патрульными во владении наркотическими веществами.

Другой инцидент произошел в Соломенском районе. Во время патрулирования охранники заметили группу лиц, которые нарушили требования комендантского часа. Патрульные остановили этих людей, осуществили быструю проверку и обнаружили у женщины вещества, похожие на наркотики.

Во всех случаях правоохранители задержали нарушителей и вызвали на место следователей для дальнейшего установления обстоятельств событий.

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