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  1. В Украине

ЦИК сообщила о частичном возобновлении функционирования Госреестра избирателей

13:53, 24 декабря 2023
В ЦИК заявили, что принятое постановление направлено исключительно на актуализацию базы данных Государственного реестра избирателей и восстановление его периодического обновления.
ЦИК сообщила о частичном возобновлении функционирования Госреестра избирателей
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Центральная избирательная комиссия приняла решение о частичном возобновлении функционирования Государственного реестра избирателей. Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

Напомним, 14 сентября ЦИК ввела АИКС ДРВ в тестовую эксплуатацию для обеспечения настройки программных и аппаратных средств защиты информации. Она носит технологический характер и не предусматривает какой-либо обработки персональных данных избирателей.

В ходе заседания 22 декабря Комиссия приняла решение о возобновлении функционирования автоматизированной информационно-коммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» в части периодической актуализации (периодического обновления) базы данных ГРИ. При этом она будет происходить без участия органов ведения Реестра, не функционирующих из-за временной оккупации россии или ведения боевых действий на соответствующих территориях.

В Комиссии отметили, что областным, Киевской городской военным администрациям в случае ухудшения ситуации безопасности из-за вооруженной агрессии российской федерации, что может повлиять на надлежащую организацию работы местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в которых созданы региональные органы администрирования и органы ведения ГРВ, безотлагательно уведомлять ЦИК об этом с целью принятия необходимых мер реагирования по защите базы данных Государственного реестра избирателей.

«Следует особо отметить, что принятое постановление направлено исключительно на актуализацию базы данных Государственного реестра избирателей и восстановление его периодического обновления. Сегодняшнее решение Комиссии не предусматривает возобновление сервисов Реестра, связанных с доступом в Интернет. В то же время, органы государственной власти получат возможность осуществлять предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения конституционных прав граждан в условиях вооруженной агрессии против нашего государства», — отметил заместитель председателя Комиссии Сергей Дубовик.

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