В Германии полиция провела обыски в Кельнском соборе

Верующие будут проходить проверку безопасности в Кельнском соборе, поскольку полиция предостерегает на риск нападения.

Источник фото: Associated Press

В Германии в городе Кельне полиция перед Сочельником обыскала выдающийся собор с помощью служебных собак, опасаясь возможного нападения исламских экстремистов, - сообщает Associated Press.

Полиция также сообщила, что верующие, которые собираются на праздничную мессу, пройдут обязательную проверку безопасности перед входом на территорию.

Австрийская полиция в Вене также усилила меры безопасности возле церквей и рождественских ярмарок, привлекая офицеров в форме и в гражданской одежде.

Несмотря на то, что ни одна полицейская служба не конкретизировала угрозу, источники сообщили, что власти реагируют на возможную угрозу исламских экстремистов, хотя конкретный источник этой угрозы не был указан.

Полиция и чиновники собора призвали верующих, которые собираются на праздничную мессу в воскресенье вечером, приходить раньше и воздержаться от приноса сумок или кошельков.

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