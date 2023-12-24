Без уважительных причин не явился в ТЦК: будут судить уклониста

Теперь уклонисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В Черкасской области направлен в суд обвинительный акт в отношении жителя одного из сел Уманского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 49-летний мужчина, имея воинское звание и состоя на военном учете, без уважительных причин не явился в определенное время в один из отделов районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки.

«Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее Марьяна Безугла придумала новые наказания для уклонистов.

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