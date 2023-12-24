Без поважних причин не з’явився до ТЦК: судитимуть ухилянта

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

Сторона захисту послідовно стверджувала, що засуджений був спровокований вести розмови про передачу хабаря поведінкою екс-голови ДАЗВ, яка діяла під контролем органу розслідування.

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

  1. В Україні

Без поважних причин не з’явився до ТЦК: судитимуть ухилянта

23:29, 24 грудня 2023
Тепер ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Без поважних причин не з’явився до ТЦК: судитимуть ухилянта
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

На Черкащині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 49-річний чоловік, маючи військове звання та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився у визначений час до одного із відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше ми писали, що Мар’яна Безугла вигадала нові покарання для ухилянтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео