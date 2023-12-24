Без поважних причин не з’явився до ТЦК: судитимуть ухилянта

Тепер ухилянту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

На Черкащині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя одного із сіл Уманського району за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 49-річний чоловік, маючи військове звання та перебуваючи на військовому обліку, без поважних причин не з’явився у визначений час до одного із відділів районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча був завчасно попереджений про необхідність явки.

«Тим самим він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що у разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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