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  1. В Україні

У Кременчуці в одній із квартир багатоповерхівки вибухнула граната

16:55, 24 грудня 2023
В результаті вибуху боєприпасу одну людину ушпиталили, поліція розпочала кримінальне провадження.
У Кременчуці в одній із квартир багатоповерхівки вибухнула граната
Джерело фото: поліція Полтавщини
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У Кременчуці Полтавської області стався вибух гранати в одній із квартир багатоповерхового будинку. Про це повідомила поліція Полтавщини.

Інцидент стався 23 грудня приблизно о 22:50 у мікрорайоні Молодіжний. В результаті вибуху у квартирі один з мешканців 1968 року народження був доставлений до лікарні. Відомо, що під час вибуху в квартирі перебувала ще одна місцева мешканка, яка, на щастя, не постраждала.

За попередніми слідчими діями, у квартирі вибухнув боєприпас. Начальник Кременчуцького районного управління поліції, уточнив: «За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження». 

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Це провадження здійснюється спільно з прокуратурою.

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