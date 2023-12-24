Молдова проведе референдум щодо євроінтеграції

Президентка Молдови ініціює референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу восени 2024 року.

Джерело фото: gov.md

Президент Молдови Мая Санду виступила з ініціативою провести референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу восени 2024 року. Про це вона заявила під час звернення з нагоди третьої річниці свого перебування на посаді, яке було опубліковане в неділю, 24 грудня.

У своєму відеозверненні Санду нагадала про недавнє схвалення лідерами Європейського Союзу рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови, що, за її словами, декілька років тому було малоймовірним.

Президентка підкреслила, що для досягнення такого майбутнього, як держава-член ЄС, країні ще потрібно виконати багато роботи, особливо забезпечити мир та створити кращі умови для молдовських сімей та дітей.

«Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу», - додала лідер Молдови.

Мая Санду закликала парламент ініціювати проведення референдуму уосени 2024 року, на якому голос громадян країни стане вирішальним у питанні про майбутнє Молдови щодо вступу до ЄС. Також вона звернулася до громадян із проханням підтримки її кандидатури на майбутніх виборах, де вона планує брати участь з метою завершення місії європейської інтеграції країни.

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