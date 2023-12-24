Молдова проведет референдум по евроинтеграции

Президент Молдовы инициирует референдум по вступлению страны в Европейский Союз осенью 2024 года.

Источник фото: gov.md

Президент Молдовы Майя Санду выступила с инициативой провести референдум о вступлении страны в Европейский Союз осенью 2024 года. Об этом она заявила во время обращения по случаю третьей годовщины своего пребывания в должности, которое было опубликовано в воскресенье, 24 декабря.

В своем видеообращении Санду напомнила о недавнем одобрении лидерами Европейского Союза решения о начале переговоров об интеграции Молдовы, что, по ее словам, несколько лет назад было маловероятным.

Президент подчеркнула, что для достижения такого будущего, как государство-член ЕС, стране еще нужно выполнить много работы, особенно обеспечить мир и создать лучшие условия для молдавских семей и детей.

"Нам еще многое предстоит сделать. И самое главное - обеспечить мир и лучшее будущее для всех семей и детей Молдовы. Мы имеем гарантию такого будущего только как государство-член Европейского Союза", - добавила лидер Молдовы.

Майя Санду призвала парламент инициировать проведение референдума осенью 2024 года, на котором голос граждан страны станет решающим в вопросе о будущем Молдовы по вступлению в ЕС. Также она обратилась к гражданам с просьбой поддержки ее кандидатуры на предстоящих выборах, где она планирует участвовать с целью завершения миссии европейской интеграции страны.

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