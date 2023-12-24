В Кременчуге в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната

В результате взрыва боеприпаса одного человека госпитализировали, полиция начала уголовное производство.

Источник фото: полиция Полтавщины

В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщила полиция Полтавщины.

Инцидент произошел 23 декабря примерно в 22:50 в микрорайоне Молодежный. В результате взрыва в квартире один из жителей 1968 года рождения был доставлен в больницу. Известно, что во время взрыва в квартире находилась еще одна местная жительница, которая, к счастью, не пострадала.

По предварительным следственным действиям, в квартире взорвался боеприпас. Начальник Кременчугского районного управления полиции, уточнил: "По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование".

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Это производство осуществляется совместно с прокуратурой.

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