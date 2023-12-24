В Кременчуге в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната

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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

Подозреваемый составил завещание в пользу всех судей суда, чтобы помешать рассмотрению ходатайства о продлении сроков расследования

Собрание судей в ответ обратилось в Высший совет правосудия с уведомлением о вмешательстве в осуществление правосудия.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

Верховная Рада одобрила законопроект, вводящий «двойную» подведомственность некоторых публично-правовых споров

Одно дело сможет попасть на рассмотрение и в административном, и в судебном порядке - Верховная Рада приняла за основу изменения, связанные с законом об админпроцедуре.

  1. В Украине

В Кременчуге в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната

16:55, 24 декабря 2023
В результате взрыва боеприпаса одного человека госпитализировали, полиция начала уголовное производство.
В Кременчуге в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната
Источник фото: полиция Полтавщины
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В Кременчуге Полтавской области произошел взрыв гранаты в одной из квартир многоэтажного дома. Об этом сообщила полиция Полтавщины.

Инцидент произошел 23 декабря примерно в 22:50 в микрорайоне Молодежный. В результате взрыва в квартире один из жителей 1968 года рождения был доставлен в больницу. Известно, что во время взрыва в квартире находилась еще одна местная жительница, которая, к счастью, не пострадала.

По предварительным следственным действиям, в квартире взорвался боеприпас. Начальник Кременчугского районного управления полиции, уточнил: "По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование". 

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Это производство осуществляется совместно с прокуратурой.

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