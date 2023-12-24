У Німеччині поліція провела обшуки в Кельнському соборі

Віряни проходитимуть перевірку безпеки в Кельнському соборі, оскільки поліція застерігає на ризик нападу.

Джерело фото: Associated Press

У Німеччині в місті Кельні поліція перед Святвечором обшукала визначний собор за допомогою службових собак, побоюючись можливого нападу ісламських екстремістів, – повідомляє Associated Press.

Поліція також повідомила, що віруючі, які збираються на святкову месу, пройдуть обов’язкову перевірку безпеки перед входом на територію.

Австрійська поліція у Відні також посилила заходи безпеки біля церков та різдвяних ярмарків, залучивши офіцерів у формі та в цивільному одязі.

Незважаючи на те, що жодна поліцейська служба не конкретизувала загрозу, джерела повідомили, що влада реагує на можливу загрозу ісламських екстремістів, хоча конкретне джерело цієї загрози не було зазначено.

Поліція та чиновники собору закликали вірян, які збираються на святкову месу в неділю ввечері, приходити раніше та утриматися від приносу сумок або гаманців.

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