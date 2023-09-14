ЦВК перевірить систему Державного реєстру виборців: відома причина

У ЦВК назвали причину перевірки системи Держреєстру виборців.

Фото: lb.ua

Центральна виборча комісія повідомила, що тестово перевірить систему Державного реєстру виборців (ДРВ). Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

У заяві сказано, що «Комісія під час сьогоднішнього засідання ухвалила рішення ввести АІКС ДРВ у тестову експлуатацію. Експлуатація має технологічний характер та не передбачає будь-якої обробки персональних даних виборців».

За словами заступника голови Комісії Сергія Дубовика, це рішення не передбачає поновлення функціонування Державного реєстру виборців чи підготовку до виборів під час війни. Це плановий захід, головна мета – в тестовому режимі відновити канали зв’язку із відділами ведення ДРВ, визначитися із їх кадровим забезпеченням.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю наголосив, що вибори в Україні в умовах воєнного стану можливі лише у разі забезпечення змоги реалізувати право голосу для всіх громадян, зокрема військовослужбовців та вимушених переселенців за кордоном; також має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Також Зеленський наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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