ЦИК проверит систему Государственного реестра избирателей: известна причина

В ЦИК назвали причину проверки системы Госреестра избирателей.

Фото: lb.ua

Центральная избирательная комиссия сообщила, что тестово проверит систему Государственного реестра избирателей (ГРИ). Об этом говорится на официальном сайте ЦИК.

В заявлении говорится, что «Комиссия во время сегодняшнего заседания приняла решение ввести АИКС ГРИ в тестовую эксплуатацию. Эксплуатация носит технологический характер и не предусматривает какой-либо обработки персональных данных избирателей».

По словам заместителя председателя Комиссии Сергея Дубовика, это решение не предусматривает возобновление функционирования Государственного реестра избирателей или подготовки к выборам во время войны. Это плановая мера, главная цель – в тестовом режиме восстановить каналы связи с отделами ведения ГРИ, определиться с их кадровым обеспечением.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский в интервью подчеркнул, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за границей; также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Кроме того, Зеленский отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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